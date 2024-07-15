Письмо из Киева

Борис Корчевников Письмо в личку из Киева: "Будьте добры, помолитесь за меня грешную. И если можно, напишите: как Вы думаете, после Победы у адекватных украинцев, те, которые сейчас во вражеском тылу, есть хотя бы слабая надежда на нормальную жизнь? Или нас все скопом запишут в нацисты? Если так, тогда действительно проще - гахнуть бомбой, чтобы все сразу.