Борис Корчевников Письмо в личку из Киева: "Будьте добры, помолитесь за меня грешную. И если можно, напишите: как Вы думаете, после Победы у адекватных украинцев, те, которые сейчас во вражеском тылу, есть хотя бы слабая надежда на нормальную жизнь? Или нас все скопом запишут в нацисты? Если так, тогда действительно проще - гахнуть бомбой, чтобы все сразу.
Письмо из Киева
Комментарии
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Леонид Руси
Земля вошла в период глобальной проверки... кто верный, а кто жлоб и лицемер... Ясно, что хохлы толпой отправляются в ад, а мученики бывшей украаины, в рай. Выхухоль хохлатая... это ушлёпки майданутые... быдло, продажные рабы и сатанисты... Они под знаком девы... и очень любят жертвоприношения... а это не лечится. В них сидит такая планетка маленькая, го гоунистая, Плутон... палач. Поэтому то эти нелюди так любят казнить и так похожи на маниаков...
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