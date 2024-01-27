ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ. МИГРАНТЫ УСТРОИЛИ РУССКИМ КВЕСТ НА ВЫБЫВАНИЕ

Василий Бровкин Любой полицейский за любой доказанный эпизод сговора с преступниками, а тем более за коррупцию, должен быть уволены с обнулением всех заслуг и выслуги! А после этого судим как преступник против народа, т.е. государства!!! Только после нескольких хорошо обнародованных фактов справедливости будет надежда, что порядок в стране будет налажен.

T Teodor Пока в Стране либероидная и коррупционная сволочь молится на "не нужный ни кому доллар", мигранты будут для них как "манна небесная". Вот с кого нужно начинать зачистку и открыть им дорогу по УК РФ! Но то, что такая информация начала появляться в СМИ, дает надежду на положительное для россиян решение.