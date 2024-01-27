Миграционная сфера в России захвачена диаспорами. Если раньше "гости" из ближнего зарубежья действительно чувствовали себя гостями, то теперь они всё сильнее посягают на права русских, всё активнее заявляют о правах своих.
ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ. МИГРАНТЫ УСТРОИЛИ РУССКИМ КВЕСТ НА ВЫБЫВАНИЕ
Комментарии
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Василий Бровкин
Любой полицейский за любой доказанный эпизод сговора с преступниками, а тем более за коррупцию, должен быть уволены с обнулением всех заслуг и выслуги! А после этого судим как преступник против народа, т.е. государства!!! Только после нескольких хорошо обнародованных фактов справедливости будет надежда, что порядок в стране будет налажен.
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1 час.
T
Teodor
Пока в Стране либероидная и коррупционная сволочь молится на "не нужный ни кому доллар", мигранты будут для них как "манна небесная". Вот с кого нужно начинать зачистку и открыть им дорогу по УК РФ! Но то, что такая информация начала появляться в СМИ, дает надежду на положительное для россиян решение.
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1 час.
sp
svetlana pustovalova
Законы соответствующие надо срочно принимать. И проверить влиятельных покровителей диаспор. Это агенты влияния. Не могут сами - надо скопировать законы, которые действуют в эмиратах относительно трудовой миграции. И ужесточить выдачу гражданства иностранцам. Чиновники, оформляющие гражданство, должны находиться под пристальным вниманием контролирующих органов как потенциальные коррупционеры. А то покупка российских паспортов за деньги уже стала легальной, не скрывается ни от кого.
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1 час.
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