Терапевт Асанов: в 30 лет начинают развиваться "болячки-убийцы"

Многие опасные для человека заболевания начинаются развиваться примерно в 30 лет, а к 50 годам доходят до серьезной, иногда неизлечимой стадии, предупредил врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов.
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