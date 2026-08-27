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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов травмировался в матче с «Локомотивом». Форвард «Сибири» Никулин попал одноклубнику коньком по ноге

Нападающий « Сибири » Евгений Кузнецов получил повреждение в матче Fonbet Кубка Блинова с « Локомотивом ».

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