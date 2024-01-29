В Москве обсудили вопросы расширения российско-индийского сотрудничества в области образования

В рамках празднования 75-го Дня Республики Индия состоялась встреча заместителя Министра просвещения Российской Федерации Дениса Грибова и директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Усмана Рассуханова с Министром образования и социального обеспечения Посольства Республики Индия в Российской Федерации Субратой Дасом.
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