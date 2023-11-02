Канада ввела миграционные льготы для украинцев

Приём заявлений на получение канадского гражданства открыт с 23 октября.Власти Канады ввели новую миграционную программу, согласно которой украинцы-близкие родственники действующих граждан страны могут получить разрешение на постоянное проживание на территории канадского государства.
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