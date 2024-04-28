Си Цзиньпина сравнили с нервным зятем после вопроса об отъезде Блинкена из Китая

По сети разлетелся ролик, на котором председатель КНР перед камерами спрашивает у своего помощника, когда из его страны уедет американец Блинкен Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай оказался весьма напряжённым.
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