Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Си Цзиньпина сравнили с нервным зятем после вопроса об отъезде Блинкена из Китая

Си Цзиньпина сравнили с нервным зятем после вопроса об отъезде Блинкена из Китая

По сети разлетелся ролик, на котором председатель КНР перед камерами спрашивает у своего помощника, когда из его страны уедет американец Блинкен Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай оказался весьма напряжённым.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
СЕГОДНЯ США УЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ КИТАЙСКИЙ ШАНХАЙ ОБРАЗЦА 60-70-х ЛЕТ.
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15 час.

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