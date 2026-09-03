Биолог Лялина посоветовала разбавлять свекольный сок водой

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что свежий свекольный сок следует разбавлять водой и не пить натощак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков: Россия пр...
- ЛС Боец Протока: нес...
- ВС Юрист Чирикова: с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым