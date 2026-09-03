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Биолог Лялина посоветовала разбавлять свекольный сок водой

Биолог Лялина посоветовала разбавлять свекольный сок водой

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что свежий свекольный сок следует разбавлять водой и не пить натощак.

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