МС-21 самолеты 2027 ел уртасына кадәр сертификация процедурасын тәмамларга тиеш

МС-21 пассажир самолеты 2027 ел уртасына кадәр барлык сертификация процедураларын тәмамларга тиеш. Росавиация башлыгы Дмитрий Ядров «НЬЮМ ТАСС» Көнчыгыш икътисади форумы кысаларында шул хакта хәбәр итте.
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