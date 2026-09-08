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Татар-информ

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Леонов: «В октябре ожидаем визит главы European Aquatics в Россию»

Леонов: «В октябре ожидаем визит главы European Aquatics в Россию»

Фото: © Султан Искахов / «Татар-информ» Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в разговоре с «ТИ-Спортом» поделился важной новостью по поводу возможного проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году в Казани: «В октябре мы ожидаем визит президента European Aquatics в Россию.

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