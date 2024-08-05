Бои за Желанное и Ивановку: ВС РФ штурмуют укрепрайон ВСУ на подступах к Покровску Российские военные продолжают продвижение на Покровском направлении в ДНР.
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Бои за Желанное и Ивановку: ВС РФ штурмуют укрепрайон ВСУ на подступах к Покровску Российские военные продолжают продвижение на Покровском направлении в ДНР.
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