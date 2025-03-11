В Пермском кра сотрудники полиции провели для школьников мероприятие по профориентации

В одной из школ города полицейские провели встречу с выпускниками 9 и 11 классов. Инспектор Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю майор полиции Александр Ярославцев обратил внимание ребят на требования, предъявляемые к кандидатам на службу в органы внутренних дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Курске полицейские восстановили паспорта местным жителям, вернувшимся на Родину после принудительного переселения на территорию Украины
- Полиция Красноярского края задержала наркогастролера из Еврейской автономной области за попытку сбыта кокаина и гашиша
- Операторы БпЛА группировки войск «Центр» рассказали о применении новых FPV-дронов
Свежие комментарии