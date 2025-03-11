В Пермском кра сотрудники полиции провели для школьников мероприятие по профориентации

В одной из школ города полицейские провели встречу с выпускниками 9 и 11 классов. Инспектор Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю майор полиции Александр Ярославцев обратил внимание ребят на требования, предъявляемые к кандидатам на службу в органы внутренних дел.