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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
Друзья, наш розыгрыш билетов на спектакль "На кончиках пальцев" 🎁подошёл к концу

Друзья, наш розыгрыш билетов на спектакль "На кончиках пальцев" 🎁подошёл к концу! Итак, ДВА билета на яркую и лёгкую комедию, которая состоится 24 сентября в РДК "Победа" мы дарим нашим подписчицам! Поздравляем!.

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