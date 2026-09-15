Друзья, наш розыгрыш билетов на спектакль "На кончиках пальцев" 🎁подошёл к концу! Итак, ДВА билета на яркую и лёгкую комедию, которая состоится 24 сентября в РДК "Победа" мы дарим нашим подписчицам! Поздравляем!.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым