Друзья, наш розыгрыш билетов на спектакль "На кончиках пальцев" 🎁подошёл к концу! Итак, ДВА билета на яркую и лёгкую комедию, которая состоится 24 сентября в РДК "Победа" мы дарим нашим подписчицам! Поздравляем!.