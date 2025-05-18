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Синоптик Тишковец: новая неделя в Центральной России начнется с похолодания

Синоптик Тишковец: новая неделя в Центральной России начнется с похолодания

На следующей неделе в Центральной России похолодает и начнутся дожди. В понедельник днем температура поднимется до +17 градусов, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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