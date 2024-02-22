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Власти Литвы решили запретить высадку русских пассажиров с поездов в Калининград

Власти Литвы решили запретить высадку русских пассажиров с поездов в Калининград

Власти Литвы собираются принять еще одну меру, ущемляющую права русских граждан.Литовский портал 15min со ссылкой на постановление правительства утверждает, что с 1 марта будет ограничена высадка и посадка пассажиров на местных погранпунктах Кяна и Кирбатай с транзитных поездов в Калининград.

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Комментарии
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Русский Империалист
Шпроты лютуют ! Но после озвучивания озабоченности нашим МИДом шпроты станут ещё злобнее ! Но достаточно танковому полку пройти по Сувалковскому коридору и проблемы исчезнут.😡🇷🇺
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