Власти Литвы решили запретить высадку русских пассажиров с поездов в Калининград

Власти Литвы собираются принять еще одну меру, ущемляющую права русских граждан.Литовский портал 15min со ссылкой на постановление правительства утверждает, что с 1 марта будет ограничена высадка и посадка пассажиров на местных погранпунктах Кяна и Кирбатай с транзитных поездов в Калининград.