Как относятся россияне к отечественному автопрому

Абсолютное большинство россиян признают важность достижения технологической независимости в легковом автомобилестроении (85%), в том числе каждый второй заявил об этом с полной уверенностью («крайне важно» — 54%).
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