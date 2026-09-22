Самарская область подверглась атаке беспилотников

Ночью над Самарской областью уничтожили десятки беспилотников. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, дроны были нацелены на промышленные предприятия региона.
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