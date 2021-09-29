Принятый в критический момент указ Путина осадил силы НАТО в Черном море

Необычный указ президента России владимира Путина связанный с мерами военно-морского флота страны в случае встречи с потенциальным противником свидетельствует о том, что Российская Федерация готова присекать любые провокации со стороны Запада.
Необычный указ президента России владимира Путина связанный с мерами военно-морского флота страны в случае встречи с потенциальным противником свидетельствует о том, что Российская Федерация готова присекать любые провокации со стороны Запада.
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