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Принятый в критический момент указ Путина осадил силы НАТО в Черном море

Принятый в критический момент указ Путина осадил силы НАТО в Черном море

Необычный указ президента России владимира Путина связанный с мерами военно-морского флота страны в случае встречи с потенциальным противником свидетельствует о том, что Российская Федерация готова присекать любые провокации со стороны Запада.

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