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Аргументы и Факты

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На Украине появились «тотализаторы смерти»

На Украине появились «тотализаторы смерти»

На Украине появились так называемые «тотализаторы смерти» для ставок на выживание военных ВСУ и исход преследования самовольно оставивших позиции, рассказала РИА Новости представитель силовых структур РФ.

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