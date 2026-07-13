На Украине появились «тотализаторы смерти»

На Украине появились так называемые «тотализаторы смерти» для ставок на выживание военных ВСУ и исход преследования самовольно оставивших позиции, рассказала РИА Новости представитель силовых структур РФ.
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