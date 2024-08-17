«Ариант» пожаловался Дюмину на уничтожение национализированных активов

Экс-владелец национализированных компаний «Кубань-Вино» и «Ариант» челябинский бизнесмен Александр Аристов и семья его дочери Елены Кретовой пожаловался помощнику президента Алексею Дюмину на осознанное разрушение бизнеса новым управляющим.
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