Закрытие понтонного моста, космонавтик-бумажник и места для абитуриентов: главное за день

Закрытие понтонного моста В Калуге временно закрыли движение по понтонному мосту через Оку. В администрации города сообщили, что переправа не может дальше работать из-за резкого подъёма уровня воды в реке.
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