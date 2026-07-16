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Калуга-поиск

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Закрытие понтонного моста, космонавтик-бумажник и места для абитуриентов: главное за день

Закрытие понтонного моста, космонавтик-бумажник и места для абитуриентов: главное за день

Закрытие понтонного моста В Калуге временно закрыли движение по понтонному мосту через Оку. В администрации города сообщили, что переправа не может дальше работать из-за резкого подъёма уровня воды в реке.

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