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Надзорные органы нашли точки продажи просроченными продуктами в Омской области

Надзорные органы нашли точки продажи просроченными продуктами в Омской области

В ходе проверок правоохранители установили другие нарушения. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Омской области, представители надзорных органов проверили соблюдение законодательства о качестве и безопасности продуктов питания в Тарском районе.

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