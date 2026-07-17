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OKX Europe позволит пользователям конвертировать USDT в USDC

OKX Europe позволит пользователям конвертировать USDT в USDC

OKX Europe запустила функцию односторонней конвертации, позволяющую клиентам депонировать USDT и конвертировать их в USDC, предлагая регулируемый путь миграции, поскольку правила MiCA ограничивают поддержку крупнейшего в мире стейблкоина.

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