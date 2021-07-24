Berg PRESS

332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Посольство ответило на критику США условий содержания американских заключенных в российских тюрьмах

Посольство ответило на критику США условий содержания американских заключенных в российских тюрьмах

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на резолюции Конгресса о содержании американских заключенных в российских тюрьмах призвало законодателей обратить внимание на негуманное отношение к российским заключенным в Штатах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,