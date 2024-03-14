Юрий Кот На официальной федеральной выставке, о которой во всех подробностях сообщают все СМИ ежедневно, звучит монолог девушки с пониженной социальной ответственностью в лице Инстасамки и её «За деньги — да».
Выставка «Россия» под Инстасамку и откровенные танцы учителей
Комментарии
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Евгений МакЛауд
как там в библии - сорок лет водил рабинович евреев по синайской пустыне утаптывая её до состояния асфальта... У нас тоже практически билейское - Двадцать четыре года собирал владимир владимирович пидорасов, дабы они правили Россией....
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5 час.
Malina
директора школы - уволить без права не только руководить, но и преподавать
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5 час.
M
Malina
расформировать учительский коллектив - на фиг!!! а инициаторов и исполнителей - на общественно полезные работы - улицы мести, чтоб весь город видел - к чему приводит отсутствие мозгов...
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5 час.
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