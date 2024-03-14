Выставка «Россия» под Инстасамку и откровенные танцы учителей

Евгений МакЛауд

как там в библии - сорок лет водил рабинович евреев по синайской пустыне утаптывая её до состояния асфальта... У нас тоже практически билейское - Двадцать четыре года собирал владимир владимирович пидорасов, дабы они правили Россией....