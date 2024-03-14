Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ilja_jant И
    Автор, кто такой Геннадий Викторович? Если Зюганов, то он Геннадий Андреевич...В Госдуме такого ...
  • В К
    Имя смени ублюдок на какого нибудь насрулу!Мигранты захватил...
  • Lyudmila
    Об избирателях они вспоминают только тогда, когда их выбирать надо, а дальше они теряют память, быстро и накрепко заб...В Госдуме такого ...

Выставка «Россия» под Инстасамку и откровенные танцы учителей

Выставка «Россия» под Инстасамку и откровенные танцы учителей

Юрий Кот На официальной федеральной выставке, о которой во всех подробностях сообщают все СМИ ежедневно, звучит монолог девушки с пониженной социальной ответственностью в лице Инстасамки и её «За деньги — да».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений МакЛауд
как там в библии - сорок лет водил рабинович евреев по синайской пустыне утаптывая её до состояния асфальта... У нас тоже практически билейское -  Двадцать четыре года собирал владимир владимирович пидорасов, дабы они правили Россией....
Ответить
5 час.
Malina
директора школы - уволить без права не только руководить, но и преподавать
Ответить
5 час.
M
Malina
расформировать учительский коллектив - на фиг!!! а инициаторов  и исполнителей - на общественно полезные работы - улицы мести, чтоб весь город видел - к чему приводит отсутствие мозгов...
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх