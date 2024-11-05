В Германии подтвердили слова Лаврова о терактах на «Северных потоках»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявивший, что правительство ФРГ «стыдливо смирилось» с разрушением газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ущерб своим экономическим интересам, был абсолютно прав, заявил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер 4 ноября, пишет агентство РИА Новости.