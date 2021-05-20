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Пронько раскрыл зарплаты команды Набиуллиной: "Наглость – второе счастье"

Пронько раскрыл зарплаты команды Набиуллиной: "Наглость – второе счастье"

Konstantin Kokoshkin/Globallookpress Юрий Пронько Народ русский саркастически утверждает, что наглость – это второе счастье.

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Игорь Сипкин
что тут комментировать? они уничтожают страну паразитируя на государственных деньгах ничего не вкладывая в развитие промышленности, сельского хозяйства. там сидят барыги от власти

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