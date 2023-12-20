Гаврилов: Запад замалчивает преступления Киева Западные страны замалчивают преступления Вооруженных сил Украины и готовы продолжить это дело, однако рано или поздно обо всех деяниях киевского режима станет известно, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.