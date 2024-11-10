Иван Жидков: Сарафанное радио против СКА

Главный редактор «Спорта День за Днем» - специально для «Петербургского Дневника» Во время прошлого хоккейного сезона мы пришли к выводу, что Романа Ротенберга, наконец-то, стали критиковать, как тренера, а не как функционера, решившего им стать.