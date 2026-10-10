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Новости Брянска

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Брянские аграрии получают до 100 млн рублей в год на технику и поддержку отечественных семян

Брянские аграрии получают до 100 млн рублей в год на технику и поддержку отечественных семян

Аграрии Брянской области могут компенсировать до 25% затрат на покупку сельхозтехники и до 70% расходов на отечественные семена.

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