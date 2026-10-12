Человек прямоходящий оказался на 200 тысяч лет древнее, чем считалось

Ученые из Университета Ла-Троба (Австралия) при участии коллег из ЮАР и США проанализировали и описали 18 новых ископаемых останков, найденных в пещере Дримолен — знаменитом археологическом объекте, входящем в список «Колыбель человечества».
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