Среднемесячная зарплата работников в России выросла на 10% в мае 2026 года

В мае 2026 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в России составила 110 216 рублей, что на 10,1% превышает уровень аналогичного периода предыдущего года, сообщил Росстат.
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