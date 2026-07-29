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Регионы России

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Среднемесячная зарплата работников в России выросла на 10% в мае 2026 года

Среднемесячная зарплата работников в России выросла на 10% в мае 2026 года

В мае 2026 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в России составила 110 216 рублей, что на 10,1% превышает уровень аналогичного периода предыдущего года, сообщил Росстат.

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