Власти США с самого начала воспринимали Украину как инструмент, предназначенный для того, чтобы нанести максимальный урон России, а в итоге отобрать у неё ресурсы, полагает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
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