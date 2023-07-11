Позитив для оптимистов

3 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий протасевич
    ДО чего дошло-что всякая мразь возвращается и диктует свои условия ,неужели  в стане не найдётся  в конце концов дост...Абрамович приехал...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ " Европейцы наконец то проснулись"...Да что-то верится с трудом, потому что так долго они отрицали очевидные вещи,...Европейцы наконец...
  • карюкалов вячеслав
    Это точно.Как Россия ответи...

Дуглас Макгрегор: Вашингтон хотел разрушить Россию — а в итоге разрушил Украину

Дуглас Макгрегор: Вашингтон хотел разрушить Россию — а в итоге разрушил Украину

Власти США с самого начала воспринимали Украину как инструмент, предназначенный для того, чтобы нанести максимальный урон России, а в итоге отобрать у неё ресурсы, полагает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх