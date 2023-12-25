Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Кундозеров
    И откуда только появляются эти даванковы???Шелупонь недоразвитая...Денег много - теперь власти захотелось...ГП надо п...Очередной конкуре...
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Некоторые американцы более русские, чем иные русские

Некоторые американцы более русские, чем иные русские

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд заявил, что не будет участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Италии, если ему запретят представлять Россию.

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