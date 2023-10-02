Трамп пообещал вывести войска США из ряда стран

Экс-президент США Дональд Трамп 1 октября заявил, что в случае своего переизбрания выведет американские войска из нескольких стран, которые не приносят выгоды для американского сельскохозяйственного сектора.
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