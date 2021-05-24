Александр Осипов поставил задачу уже сейчас проводить торги по реконструкции дорог на 2022 год

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, проводя совещание по организации дорожно-строительных работ на 2021-2022 годы, отметил необходимость продолжить реконструкцию улицы Магистральной, как основной дорожной артерии «гостевого маршрута».
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, проводя совещание по организации дорожно-строительных работ на 2021-2022 годы, отметил необходимость продолжить реконструкцию улицы Магистральной, как основной дорожной артерии «гостевого маршрута».
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