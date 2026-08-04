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Орловские «пенсионеры» не закрыли шесть избирательных округов

Орловские «пенсионеры» не закрыли шесть избирательных округов

Избирательная комиссия Орловской области официально заверила областной список кандидатов в депутаты областного Совета созыва 2026–2031 годов от регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (Партия пенсионеров).

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