По ряду улиц в Калуге перекроют движение

В Калуге по ряду улиц в субботу, 12 апреля будет перекрыто движение для автотранспорта. Это связано с проведением большого спортивного забега, посвященного Дню космонавтикиВ Калуге по ряду улиц в субботу, 12 апреля будет перекрыто движение для автотранспорта.