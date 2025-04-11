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Калужские новости

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По ряду улиц в Калуге перекроют движение

По ряду улиц в Калуге перекроют движение

В Калуге по ряду улиц в субботу, 12 апреля будет перекрыто движение для автотранспорта. Это связано с проведением большого спортивного забега, посвященного Дню космонавтикиВ Калуге по ряду улиц в субботу, 12 апреля будет перекрыто движение для автотранспорта.

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