РБК: в Москве суд заочно арестовал одного из авторов приватизации Моложавого

Кузьминский районный суд Москвы 10 октября вынес постановление о заочном аресте бывшего заместителя министра имущественных отношений РФ и одного из разработчиков приватизации Сергея Моложавого по подозрению в мошенничестве.
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