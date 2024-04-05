The Conversation: определенные виды пищи не могут ускорить метаболизм

Биохимик Трэвис Немков из медицинского кампуса Аншутц при университете Колорадо рассказал The Conversation, что изменения в обмене веществ (метаболизме) могут произойти вследствие некоторых заболеваний, таких как COVID-19.
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