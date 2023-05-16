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«Заноза размером с осиновый кол»: военный эксперт Дандыкин о страхе США перед атомным подводным флотом России

«Заноза размером с осиновый кол»: военный эксперт Дандыкин о страхе США перед атомным подводным флотом России

wikipedia.org | Mil.ru / CC BY 4.0 Почему в США боятся российского подводного флота, и могут ли Штаты нагнать отставание в обозримые сроки рассказал ФАН военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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