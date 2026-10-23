“The races for some of Georgia’s top elected offices are a dead heat, setting up a last-minute scramble that will have big implications for how state government operates come January,” the Atlanta Journal-Constitution reports.
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