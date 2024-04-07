Залипательный микромир: как выглядят разные растения под микроскопом

Мы часто не замечаем видимой красоты вокруг нас. А сколько же тайн хранит в себе то, что невооруженным глазом не разглядишь! Сегодня я хочу представить вам фотографии растений, но с необычного ракурса, такими, какими их видит глаз ученого.