Залипательный микромир: как выглядят разные растения под микроскопом

Мы часто не замечаем видимой красоты вокруг нас. А сколько же тайн хранит в себе то, что невооруженным глазом не разглядишь! Сегодня я хочу представить вам фотографии растений, но с необычного ракурса, такими, какими их видит глаз ученого.
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