Виктория Фуртунэ: «Европе не нужна такая Молдова»

Виктория Фуртунэ, бывший прокурор по борьбе с коррупцией Республики Молдова, выступила с речью на конференции по расширению Европейского союза, организованной Палатой депутатов Парламента Италии, сообщает Noi.
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