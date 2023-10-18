Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Гутерриш: действия ХАМАС не оправдывают коллективное наказание палестинцев

Гутерриш: действия ХАМАС не оправдывают коллективное наказание палестинцев

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль не оправдывает коллективное наказание палестинского народа. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с трибуны Третьего международного форума «Один пояс - один путь».

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