Налоговая служба США не будет требовать отчетность за криптотранзакции свыше $10 000 до выпуска новых правил

В совместном заявлении Министерства финансов и Налоговой службы США (IRS) отмечается, что компании и частные лица временно освобождены от обязанности предоставлять отчеты о криптовалютных транзакциях превышающих $10 000 до тех пор, пока не будет разработан соответствующий закон.