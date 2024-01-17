Налоговая служба США не будет требовать отчетность за криптотранзакции свыше $10 000 до выпуска новых правил

В совместном заявлении Министерства финансов и Налоговой службы США (IRS) отмечается, что компании и частные лица временно освобождены от обязанности предоставлять отчеты о криптовалютных транзакциях превышающих $10 000 до тех пор, пока не будет разработан соответствующий закон.
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