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Суд в США прекратил дело против Алека Болдуина, обвиняемого в убийстве оператора

Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актёра Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съёмкам фильма «Ржавчина» в 2021….

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