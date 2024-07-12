Суд в США прекратил дело против Алека Болдуина, обвиняемого в убийстве оператора

Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актёра Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съёмкам фильма «Ржавчина» в 2021….
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