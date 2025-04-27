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Анчелотти о 2-м голе «Барсы»: «Немного странный. Мяч оказался позади нас… Но против «Барсы» такое бывает»

- Благодаря чему «Реал» стал лучше играть во втором тайме? – Замены помогли. Модрич и Арда [Гюлер] играли хорошо.

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