Союзнический троллинг! Эти мандарины не прокатили! Асада списали, а Сирию поделят?

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Автор: Дмитрий Матвеев Первая рабочая неделя зимы завершается на высоких оборотах и с огоньком! События в разных частях планеты определяют погоду и всё чаще источники за пределами "Коллективного запада".

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