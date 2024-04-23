«Баланс сил на Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться»

Несмотря на решение Армении приостановить участие в мероприятиях ОДКБ, организация в полном объеме сохраняет свои обязательства перед Ереваном, заявил в интервью «Известиям» генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
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